HR-эксперт объяснила, почему зумеры массово бегут из офисов на заводы

На рынке труда происходит тектонический сдвиг: зарплаты квалифицированных рабочих взлетели до небес, а молодые люди всё чаще выбирают физический труд вместо офисной гонки. Об этом рассказала HR-эксперт Ирина Чувалова.

В беседе с РИАМО она пояснила, что сварщик на вахте или оператор ЧПУ сегодня зарабатывает втрое больше начинающего маркетолога. Но дело не только в деньгах. Зумеры — это поколение, боящееся неопределённости и выгорания. Молодые люди устали от «продажи воздуха» в креативных индустриях: бесконечных правок, размытых KPI, токсичных чатов и страха, что их работу сделает нейросеть.

Рабочие профессии предлагают то, чего нет в офисе: понятный результат и чистую голову. Выточил деталь, положил плитку — работа сделана, мозг свободен. Нет синдрома самозванца и пассивной агрессии на зум-коллах.

Чувалова называет это выбором в пользу ментальной гигиены. Гарантированные 150 тысяч и спокойный сон после смены на заводе — куда лучше модного названия должности, невроза и копеек в коворкинге.

Поколение Z, несмотря на круглосуточный доступ к мессенджерам и соцсетям, оказалось самым одиноким. Как пояснила политолог, цифровая эпоха дала мгновенную связь, но отняла у людей реальную близость. В поисках простого человеческого присутствия зумеры всё чаще выбирают офлайн-форматы: книжные клубы, настольные игры, дневные вечеринки и квизы.