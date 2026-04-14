Сразу уволят? Какое наказание ждёт работника за опоздание

Опоздание на работу, то есть нарушение режима рабочего времени, установленного работодателем, может быть расценено как дисциплинарный проступок, за который грозит ответственность, предупредил юрист Александр Южалин. Он напомнил, что Трудовой кодекс РФ предусматривает три вида взыскания: замечание, выговор и увольнение.

Выбор меры зависит от тяжести проступка и наступивших последствий. При первом опоздании работника уволить не могут, однако если нарушения будут повторяться, работодатель получит право уволить за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии уже имеющегося дисциплинарного взыскания. Кроме того, нарушение дисциплины может влиять на получение премий.

«Правда, сейчас закон ограничивает размер уменьшения премии в этом случае: действия работодателя не могут приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — заключил собеседник RT.

