В Крыму задержали агента украинской разведки за сбор данных о военных РФ

В Крыму пресечена работа агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Злоумышленник занимался сбором секретных сведений о подразделениях российского оборонного ведомства на полуострове.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемый — уроженец Волгоградской области 1995 года рождения. Мужчина сам инициировал общение с представителем зарубежных спецслужб.

Следуя указаниям куратора, фигурант вёл наблюдение и передавал информацию о дислокации российских частей в Севастополе. Оперативники выявили и блокировали противоправную деятельность на этапе исполнения заданий.

Следственный отдел ведомства уже возбудил уголовное дело. Мужчине инкриминируют статью 275 УК РФ, подразумевающую ответственность за государственную измену.

На данный момент расследование продолжается. Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения — его заключили под стражу.

За совершённое преступление задержанному грозит длительный тюремный срок. Сейчас устанавливаются все эпизоды его деятельности и возможные связи с другими кураторами.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае с использованием СВУ. По данным ведомства, в Пятигорске планировался взрыв у здания одного из правоохранительных органов с участием гражданки Германии. Бомбу она должна была доставить к объекту, а взрыв был бы произведён дистанционно завербованным мужчиной. В её рюкзаке нашли самодельное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оба задержаны.