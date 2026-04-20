ФСБ: Киев начал привлекать иностранцев из ЕС для терактов в России

Украина начала привлекать иностранцев, в том числе из стран Евросоюза, для совершения терактов на территории России. Об этом заявили в ФСБ после того, как в Пятигорске задержали 57-летнюю гражданку Германии.

«ФСБ России обращает внимание на то, что киевский режим расширяет вербовочную базу исполнителей ДТА, и в настоящее время наравне со сторонниками МТО (международных террористических организаций, — Прим. Life.ru) активно вовлекает в террористическую деятельность иностранных граждан, в частности стран ЕС», — отметили в ФСБ.

Напомним, немка несла в рюкзаке мощную бомбу к зданию одного из силовых ведомств в Пятигорске. Взорвать её дистанционно должен был по заданию украинских кураторов 29-летний мужчина из Центральной Азии, сторонник радикальных взглядов. Оказалось, что гражданка Германии участвовала в мошеннических схемах против россиян в качестве дроппера (переводчицы денег). Она должна была погибнуть во время взрыва.