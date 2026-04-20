Поборник ИГИЛ* должен был взорвать немку с СВУ у здания военных по приказу амира

В Пятигорске задержан ещё один подозреваемый в подготовке – мужчина должен был дистанционно привести в действие взрывное устройство, которое несла женщина к объекту силовых структур. Он признался, что присягнул ИГИЛ*, сообщает ФСБ.

«По приказу амира 16 апреля 2026 года я приехал в город Пятигорск, чтобы осуществить с помощью пульта подрыв женщины, которая шла со взрывчаткой в рюкзаке к зданию военных», — заявил задержанный на видео допроса.

Как следует из опубликованного видео, мужчина сообщил, что прибыл в Россию в 2012 году, а в апреле 2026-го познакомился в интернете с представителем запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ* и присягнул ей. Выполнить задуманное он не смог, поскольку был задержан сотрудниками спецслужб до момента реализации плана. Он также подтвердил свою причастность к подготовке преступления.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Пятигорске, была задержана гражданка Германии, у которой обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.