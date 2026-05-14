ФСБ задержала двух жителей Крыма по делу о госизмене

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которых подозревают в передаче данных украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«ФСБ РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, один из задержанных, житель Красноперекопского района, через Telegram вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй подозреваемый, житель Симферополя, как утверждается, связался через интернет с Госпогранслужбой Украины, выбрал агентурный псевдоним и согласился собирать персональные данные представителей теробороны Крыма. Также он передавал сведения о перемещении российской техники и оборонительных объектах, которые могли быть использованы для диверсий и ударов.

Ранее сотрудники ФСБ также сообщили о задержании семи человек, которых подозревают в работе в интересах Киева. Операция проводилась сразу в восьми регионах России — от Удмуртии до Забайкальского края.