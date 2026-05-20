FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль «Мираторга» в Брянской области, водитель ранен

В посёлке Суземка Брянской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

FPV-дрон целенаправленно ударил по транспортному средству АПХ «Мираторг». Пострадавший водитель доставлен в местную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

«Очередная подлая провокация со стороны ВСУ. Террористический удар по движущемуся автомобилю причинил травмы водителю, который сейчас получает всю необходимую помощь», — подчеркнул врио губернатора в своём канале в «Максе».

Инцидент вновь демонстрирует угрозу для мирных жителей и работников сельского хозяйства со стороны украинских беспилотных атак на приграничных территориях.

Ранее Life.ru рассказывал, что силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В отражении также участвовали мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».