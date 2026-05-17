Ковальчук подписал указ об отставке правительства Брянской области
Обложка © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области
Правительство Брянской области ушло в отставку по указу врио губернатора Егора Ковальчука. До избрания нового главы региона кабинет министров продолжит выполнять свои функции.
«Объявить об отставке правительства Брянской области. Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области», — говорится в указе Ковальчука.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Их обязанности временно будут исполнять Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заверили, что экс-главы регионов получат предложения о работе. При этом глава государства общался с чиновниками незадолго до назначений.
