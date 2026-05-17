Ковальчук подписал указ об отставке правительства Брянской области

Правительство Брянской области ушло в отставку по указу врио губернатора Егора Ковальчука. До избрания нового главы региона кабинет министров продолжит выполнять свои функции.

«Объявить об отставке правительства Брянской области. Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области», — говорится в указе Ковальчука.