Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области
Егор Ковальчук и Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Соответствующий указ опубликован Кремлём.
Также глава государства принял отставку Александра Богомаза, который покинул должность по собственному желанию. Ковальчук будет исполнять обязанности руководителя региона до проведения выборов и вступления в должность избранного губернатора.
Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Фёдора Щукина врио руководителя республики. Через два дня правительство региона было отправлено в отставку, а Магомед Рамазанов стал временно исполняющим обязанности премьера. Сегодня он официально вступил в должность.
