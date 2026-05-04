Бывший глава Дагестана просит отложить его новое назначение — заявление

Сергей Меликов официально объявил о завершении работы в должности руководителя Дагестана. В своем прощальном обращении он отметил, что все годы на этом посту стремился сделать жизнь в республике лучше и попросил отложить его новое назначение ради помощи преемнику в республике.

В своём заявлении чиновник отметил, что за пятилетний период регион добился заметных результатов в экономике и инфраструктуре. В республике открыли более сотни новых школ и детских садов, запустили 12 современных промышленных предприятий, а доходы бюджета выросли в два раза. Кроме того, Дагестан стал лидером по развитию «зеленой» энергетики и сохранил передовые позиции в сельском хозяйстве.

Политик напомнил, что вместе с жителями региона удалось пройти через сложные испытания: теракты, чрезвычайные ситуации и потери на поле боя. По словам экс-руководителя, именно в такие моменты проявлялась истинная сила и единство дагестанцев, готовых прийти на помощь друг другу в трудную минуту.

Преемником на этом посту станет Фёдор Щукин. Меликов охарактеризовал его как порядочного человека, способного сохранить и приумножить набранные темпы развития субъекта.

Чтобы обеспечить плавную передачу власти, бывший глава попросил федеральный центр пока не назначать его на новый участок работы.

«По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики», — отметил Меликов.

Как стало известно в конце апреля, глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Уже одобрена кандидатура его преемника — это Фёдор Щукин. По словам Путина, новому руководителю предстоит продолжить работу, начатую Меликовым и его предшественниками.