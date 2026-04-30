Путин: Щукин на посту главы Дагестана продолжит то, что было сделано Меликовым

Президент России Владимир Путин, комментируя одобрение кандидатуры Фёдора Щукина на пост главы Дагестана, подчекнул, что новому руководителю предстоит продолжить работу, начатую Сергеем Меликовым и его предшественниками. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями республики.

Путин отметил, что Щукин должен будет оправдать ожидания тех, кто выдвинул его на эту высокую должность, включая депутатов парламента, которые будут оценивать его деятельность.

«Фёдор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор — и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что глава Дагестана Меликов переходит на другую работу. Его новая должность пока не называется.