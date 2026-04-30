30 апреля, 14:48

Глава Дагестана Меликов уходит в отставку

Обложка © ТАСС / Данил Киселев

Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идёт дальше», — сказал глава государства.

Новая должность Меликова пока не называется.

Меликов поблагодарил регионы за помощь Дагестану при наводнении

Меликов возглавлял регион с 2021 года (как врио — с 2020).

Александра Вишнякова
