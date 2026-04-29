Меликов поблагодарил регионы за помощь Дагестану при наводнении

Руководитель Дагестана Сергей Меликов высказал слова благодарности в адрес коллег из северокавказских республик, губернаторов и всех неравнодушных, кто участвовал в преодолении последствий весенних паводков. Заявление политик сделал во время выступления на Кавказском инвестиционном форуме.

«Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить всех, кто присутствует сегодня здесь, моих коллег — глав республик Северо-Кавказского федерального округа, губернаторов этих и других регионов, всех людей, которые обладали определенными полномочиями и не обладали этими полномочиями, за помощь Дагестану, оказавшемуся в сложной ситуации, связанной с проявлением природного характера», — сказал он.

Отдельно глава республики сказал о волонтёрском движении: люди приехали в Дагестан без какого-либо принуждения и приняли на себя самую трудную ношу. Руководитель региона подчеркнул, что эти добровольцы нередко выполняли задачи, совершенно не похожие на их повседневную работу, рисковали жизнью ради спасения других и продолжают оказывать поддержку в регионе и сейчас. Как отметил Меликов, случившееся стало ярким свидетельством крепкого и неделимого единства между народами Кавказа и всей России, а поступающая помощь, особенно гуманитарная, имеет огромное значение для возрождения республики и помощи тем, кто пострадал от стихии.

С 28 по 30 апреля включительно на ставропольской площадке «Минводы экспо» проходит Кавказский инвестиционный форум. По оценкам организаторов, к участию привлекут порядка шести тысяч человек — среди них чиновники с федерального и регионального уровней, предприниматели и отраслевые эксперты. Мероприятие проходит под девизом «Расширяя горизонты возможностей».

Напомним, в последних числах марта и первых числах апреля в Дагестане прошли затяжные ливни. Из-за них случились обширные затопления территорий, дали сбои системы водо- и электроснабжения, а также пострадали автомобильные дороги и мостовые переходы. Согласно сведениям республиканских властей, ущерб от стихии затронул жильё и другое имущество 15,5 тысяч местных жителей.