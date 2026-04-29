Глава Дагестана наградил волонтёров, помогавших бороться с паводками

На Кавказском инвестиционном форуме глава Дагестана Сергей Меликов выразил признательность волонтерам, оказавшим неоценимую помощь в устранении последствий стихийного бедствия, охватившего республику. Как сообщает РИА «Новости», награждение состоялось в рамках мероприятия.

Добровольцы из Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили благодарности от главы Дагестана в среду. Как сообщает пресс-служба главы республики, эти волонтеры одними из первых пришли на помощь тем, кто пострадал от подтоплений, участвуя в расчистке территорий и доставке гуманитарной помощи.

Напомним, что конец марта – начало апреля ознаменовались в Дагестане сильными ливнями, которые привели к масштабным подтоплениям, нарушению работы коммунальных служб (водо- и электроснабжения), а также к повреждению дорожной инфраструктуры и мостов. По данным местных властей, от наводнения пострадало имущество 15,5 тысячи жителей региона.