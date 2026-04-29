Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 14:31

Глава Дагестана наградил волонтёров, помогавших бороться с паводками

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

На Кавказском инвестиционном форуме глава Дагестана Сергей Меликов выразил признательность волонтерам, оказавшим неоценимую помощь в устранении последствий стихийного бедствия, охватившего республику. Как сообщает РИА «Новости», награждение состоялось в рамках мероприятия.

Добровольцы из Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили благодарности от главы Дагестана в среду. Как сообщает пресс-служба главы республики, эти волонтеры одними из первых пришли на помощь тем, кто пострадал от подтоплений, участвуя в расчистке территорий и доставке гуманитарной помощи.

В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов
Напомним, что конец марта – начало апреля ознаменовались в Дагестане сильными ливнями, которые привели к масштабным подтоплениям, нарушению работы коммунальных служб (водо- и электроснабжения), а также к повреждению дорожной инфраструктуры и мостов. По данным местных властей, от наводнения пострадало имущество 15,5 тысячи жителей региона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Наводнение в Дагестане
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar