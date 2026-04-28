28 апреля, 00:45

В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов

В Дагестане паводки повредили более семи тысяч домов

Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

В Дагестане подвели промежуточные итоги обследования жилья после разгула стихии. Специалисты уже проверили свыше 19 тысяч строений, из них повреждения предварительно нашли у 7 тысяч.

Часть объектов признана пригодной для жизни, другие нуждаются в капремонте. Есть и полностью разрушенные постройки, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров.

В Дагестане оползень разрушил три частных дома, эвакуированы 10 человек
В Дагестане оползень разрушил три частных дома, эвакуированы 10 человек

Сейчас вода ушла из всех жилых зданий и с придомовых участков. В Хасавюртовском районе продолжается очистка территорий от ила. Особое внимание уделяют горным территориям — там сохраняется риск оползней.

Напомним, обильные дожди в конце марта и начале апреля привели к массовым подтоплениям. Были нарушены работа энергосетей и водоснабжение, повреждены мосты и дороги. Более 11 тысяч человек эвакуировали из опасных зон.

Ранее из-за ситуации в Дагестане ввели режим ЧС федерального характера По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия во главе с министром МЧС. Пострадавшим уже перечислено более 345 миллионов рублей компенсаций.

Спасатели из Тулы вывезли трёх крошечных котят из разрушенного дома в Дагестане
Спасатели из Тулы вывезли трёх крошечных котят из разрушенного дома в Дагестане

Никита Никонов
