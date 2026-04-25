В Дагестане оползень разрушил три частных дома, эвакуированы 10 человек

В высокогорном селе Буцра Хунзахского района Дагестана оползневые процессы разрушили три частных дома. Из двух соседних строений, оказавшихся под угрозой, эвакуировали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в селе Буцра из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены 3 жилых дома. Также под потенциальной угрозой остаются ещё 2 жилых дома, в которых проживают 10 человек, все они эвакуированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших при сходе оползня нет.

По оценке метеорологов, в конце марта в Дагестане выпали самые обильные осадки за последние 100 лет. Сильные ливни обернулись катастрофой: вода затопила жилые дома и улицы в Махачкале и соседних районах, а на Геджухском водохранилище прорвало дамбу. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до полутора миллионов человек, шестеро погибли. Власти сообщают, что ущерб имуществу нанесён 15,5 тысячи местных жителей.