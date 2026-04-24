Беда не приходит одна: Чечне и Дагестану после паводков грозит сход грунта

На пострадавших от наводнений территориях Чечни и Дагестана возникла новая угроза. Почвы в затронутых стихией районах теряют стабильность, что провоцирует риск схода оползней. Об этом на заседании правительственной комиссии заявил руководитель МЧС России Александр Куренков. По словам чиновника, сложившаяся ситуация серьёзно осложняет деятельность экстренных служб.

«В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ», — подчеркнул министр.

Сейчас спасатели вынуждены корректировать планы по ремонту поврежденной инфраструктуры. Специалисты учитывают нестабильность грунта, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, расчищающих завалы и восстанавливающих коммуникации.

Дальнейший ход ликвидации последствий ЧС будет зависеть от стабильности почвы в ближайшие дни. Профильные ведомства продолжают мониторинг опасных участков, чтобы вовремя предотвратить возможные разрушения.

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей.