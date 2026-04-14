14 апреля, 08:17

Чиновники мэрии Избербаша отдали зарплату на помощь пострадавшим от наводнения

Сотрудники администрации города Избербаш приняли решение перечислить свой однодневный заработок в благотворительный фонд «Надежда». Об этом сообщил глава города Расул Бакаев, добавив, что все собранные средства будут направлены на оказание помощи жителям Дагестана, пострадавшим в результате недавних стихийных бедствий.

«Коллектив принял решение самостоятельно и без каких-либо колебаний, я полностью это решение поддержал. Любая помощь сейчас важна», — прокомментировал поступов глава города.

По словам градоначальника, чиновники не стали дожидаться дополнительных распоряжений и откликнулись на беду оперативно. Точная сумма перечисленных средств не уточняется, однако в администрации подчеркнули, что каждый сотрудник внёс посильный вклад.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС регулярно информировать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля в перечне указаний по итогам совещания, прошедшего 7 апреля. Первый доклад должен быть представлен главе государства до 20 апреля, в дальнейшем отчёты станут ежемесячными.

BannerImage
