Путин поручил докладывать о ликвидации паводков в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС регулярно докладывать о ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

Первый отчёт должен быть представлен до 20 апреля, далее — ежемесячно. Поручение дано по итогам профильного совещания, которое состоялось 7 апреля.

Также глава государства распорядился создать правительственную комиссию для координации работы. В её состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, а возглавил комиссию глава МЧС Александр Куренков.

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Последствия удара стихии оказались катастрофическими: вода затопила жилые дома и махачкалинские улицы, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС — до 1,5 млн человек, шесть случаев гибели. 15,5 тысячи местных жителей лишились имущества. Обстановка остаётся напряжённой: более 760 домов до сих пор не освободились от воды.