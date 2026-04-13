Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 12:09

Путин поручил докладывать о ликвидации паводков в Дагестане

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС регулярно докладывать о ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

Первый отчёт должен быть представлен до 20 апреля, далее — ежемесячно. Поручение дано по итогам профильного совещания, которое состоялось 7 апреля.

Также глава государства распорядился создать правительственную комиссию для координации работы. В её состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, а возглавил комиссию глава МЧС Александр Куренков.

Названа причина прорыва плотины в Дагестане
В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Последствия удара стихии оказались катастрофическими: вода затопила жилые дома и махачкалинские улицы, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС — до 1,5 млн человек, шесть случаев гибели. 15,5 тысячи местных жителей лишились имущества. Обстановка остаётся напряжённой: более 760 домов до сих пор не освободились от воды.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Наводнение в Дагестане
  • Катастрофы
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar