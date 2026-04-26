Спасатели из Тулы вывезли трёх крошечных котят из разрушенного дома в Дагестане

Спасатели забрали пушистиков с собой и планируют увезти их домой, в Тулу.

Согласно оценкам синоптиков, обильные осадки, обрушившиеся на Дагестан в последних числах марта, стали самыми интенсивными за последнее столетие. Последствия стихии катастрофические: оказались подтоплены жилые кварталы и дороги в Махачкале и прилегающих районах, а также произошёл прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. В зону бедствия попало до полутора миллионов человек, шестеро погибли. По данным местных властей, от наводнения пострадало имущество 15,5 тысячи жителей региона.