Спасатели из Тулы вывезли трёх крошечных котят из разрушенного дома в Дагестане
В Дагестане сотрудники МЧС, прибывшие из Тульской области, спасли трёх котят. Малышей нашли на чердаке под разрушенной крышей.
Спасатели забрали пушистиков с собой и планируют увезти их домой, в Тулу.
Согласно оценкам синоптиков, обильные осадки, обрушившиеся на Дагестан в последних числах марта, стали самыми интенсивными за последнее столетие. Последствия стихии катастрофические: оказались подтоплены жилые кварталы и дороги в Махачкале и прилегающих районах, а также произошёл прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. В зону бедствия попало до полутора миллионов человек, шестеро погибли. По данным местных властей, от наводнения пострадало имущество 15,5 тысячи жителей региона.
