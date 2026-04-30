Путин одобрил кандидатуры Щукина и Рамазанова на руководящие посты в Дагестане

Президент России Владимир Путин встретился с представителями Дагестана для обсуждения нового руководителя республики. Он отметил, что ключевыми критериями для нового главы станут его способность решать задачи, знание специфики региона и, самое важное, доверие и уважение со стороны населения.

В рамках обсуждения были выдвинуты предложения о назначении председателя Верховного суда Дагестана Фёдора Щукина на должность главы республики и заместителя полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства.

Путин выразил поддержку предложенным кандидатурам.

Ранее стало известно, что глава Дагестана Меликов переходит на другую работу. Его новая должность пока не называется.