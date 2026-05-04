Путин подписал указ о снятии Меликова с поста главы Дагестана

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Сергея Меликова с поста руководителя Дагестана. Официальное сообщение об этом опубликовано на ресурсах Кремля.

Политик возглавлял кавказский субъект с 5 октября 2020 года. Изначально он управлял территорией в статусе временно исполняющего обязанности, а осенью 2021 года утвердился на данной позиции официально.

До назначения в республику карьера управленца была тесно связана с государственной службой. Он представлял регион в Совете Федерации и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.

Ранее генерал-полковник работал полпредом главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Профессиональный путь чиновника начался задолго до этого: он прошел ступени от военного во внутренних войсках МВД СССР до высокопоставленного государственного деятеля.

Как стало известно в конце апреля, глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Уже одобрена кандидатура его преемника — это Фёдор Щукин. По словам Путина, новому руководителю предстоит продолжить работу, начатую Меликовым и его предшественниками.