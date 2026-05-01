«Путин решит»: Песков высказался о досрочной отставке Меликова

Покидающий свой пост главы Дагестана Сергей Меликов может доработать срок до перехода на другую должность. Точное решение будет принято президентом страны Владимиром Путиным. Такой информацией делится в своём телеграм-канале журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Путин решит», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли назначение и.о. главы Дагестана. К слову, срок Меликова по закону истекает только в сентябре.

Как стало известно в конце апреля, глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, об этом уже объявил президент России Владимир Путин. Уже одобрена кандидатура его преемника — это Фёдор Щукин. По словам Путина, новому руководителю предстоит продолжить работу, начатую Меликовым и его предшественниками.