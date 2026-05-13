13 мая, 11:11

Парламент Дагестана утвердил Магомеда Рамазанова на должность премьера

Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно утвердили Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба области.

Кандидатуру представил временно исполняющий обязанности главы региона Фёдор Щукин. Он отметил опыт Рамазанова и его работу по координации ликвидации последствий паводков в республике.

Тайное голосование прошло в электронном формате. Кандидатуру поддержали единогласно.

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Фёдора Щукина врио руководителя республики. Через два дня правительство региона было отправлено в отставку, а Рамазанов стал временно исполняющим обязанности премьера. Ранее он работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а затем занимал аналогичную должность в СКФО.

Александра Мышляева
