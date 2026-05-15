Путин наградил экс-губернатора Гладкова орденом Александра Невского

Орден Александра Невского — это государственная награда. Её учредили ещё в 1725 году, а после революции 1917 года упразднили. В 1942 году, во время войны, в СССР вернули этот орден для награждения командиров Красной Армии. В современной России орден вручают государственным служащим за особые заслуги перед страной, долгую и честную службу, высокие результаты в работе, укрепление обороны, а также за большой вклад в экономику, науку, культуру и общественную деятельность.