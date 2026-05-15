Путин наградил экс-губернатора Гладкова орденом Александра Невского
Вячеслав Гладков. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом на церемонии представления нового врио главы региона Александра Шуваева объявил заместитель полпреда главы государства в ЦФО Алексей Ерёмин.
«Вячеслав Владимирович Гладков награждён орденом Александра Невского», — сказал замполпреда. Накануне стало известно, что ту же награду получил экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Орден Александра Невского — это государственная награда. Её учредили ещё в 1725 году, а после революции 1917 года упразднили. В 1942 году, во время войны, в СССР вернули этот орден для награждения командиров Красной Армии. В современной России орден вручают государственным служащим за особые заслуги перед страной, долгую и честную службу, высокие результаты в работе, укрепление обороны, а также за большой вклад в экономику, науку, культуру и общественную деятельность.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Их обязанности временно будут исполнять Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заверили, что экс-главы регионов получат предложения о работе. При этом глава государства общался с чиновниками незадолго до назначений.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.