Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом на церемонии представления врио главы региона Егора Ковальчука сообщил заместитель полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин.

По словам Ерёмина, государственная награда стала признанием многолетней работы Богомаза на благо Брянской области и России. Церемония прошла в рамках официального представления нового руководителя региона.

«Президент Российской Федерации отметил Александра Васильевича государственной наградой — орденом Александра Невского», — заявил Еремин.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центрального научно-исследовательского института машиностроения с 80-летием учреждения. Поздравление также направлено гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Баканову.