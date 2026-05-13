13 мая, 12:58

Путин поздравил ЦНИИмаш с юбилеем и вспомнил запуск первого спутника

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центрального научно-исследовательского института машиностроения с 80-летием учреждения. Поздравление также направлено гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Баканову.

Глава государства назвал ЦНИИмаш одним из ключевых научных центров российской ракетно-космической отрасли. Он отметил богатую историю института и его трудовые традиции.

«ЦНИИмаш по праву считается одним из ключевых научных центров отечественной ракетно-космической отрасли — с богатой историей и крепкими трудовыми традициями. Именно здесь, под руководством генерального конструктора Сергея Павловича Королева, были разработаны прорывные образцы баллистических ракет, в том числе ракетный комплекс Р-7, который 4 октября 1957 года вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли», — говорится в послании.

Путин подчеркнул, что запуск первого искусственного спутника стал событием, с которого началась космическая эра. По его словам, он открыл дорогу полётам человека в космос и новым возможностям для научно-технического прогресса.

Первые в космосе: День Космических войск России

Президент также отметил, что сотрудники института продолжают опираться на наследие своих предшественников — учёных, инженеров и специалистов, стоявших у истоков отрасли.

По словам Путина, такая работа укрепляет потенциал ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов России, а также других наукоёмких направлений экономики.

Глава государства пожелал коллективу ЦНИИмаш успехов в дальнейшей работе на благо страны.

7 мифов о советском образовании, в которые пора перестать верить

Марина Фещенко
