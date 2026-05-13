Путин наградил Московский институт теплотехники орденом «За доблестный труд»
Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом в Московский институт теплотехники. Именно на данном оборонном заводе создавались стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».
Глава государства вручил коллективу предприятия орденом «За доблестный труд». Путин заверил, что Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы. Высокую награду получил генеральный конструктор Юрий Соломонов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центрального научно-исследовательского института машиностроения с 80-летием учреждения. Поздравление также направлено гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Баканову.
