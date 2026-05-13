13 мая, 13:45

Путин наградил Московский институт теплотехники орденом «За доблестный труд»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом в Московский институт теплотехники. Именно на данном оборонном заводе создавались стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Глава государства вручил коллективу предприятия орденом «За доблестный труд». Путин заверил, что Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы. Высокую награду получил генеральный конструктор Юрий Соломонов.

Газ, космос и атом: Политологи объяснили, чего ждать от визита Путина в Китай

Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центрального научно-исследовательского института машиностроения с 80-летием учреждения. Поздравление также направлено гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Баканову.

Татьяна Миссуми
