Газ, космос и атом: Политологи объяснили, чего ждать от визита Путина в Китай

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии. Обе стороны придают встрече первостепенное значение. Чего именно ждать — новых газовых контрактов, военной поддержки или деклараций — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали политологи Николай Миронов и Евгений Минченко.

Нефтегазовое сотрудничество — вопрос номер один. Речь идёт о строительстве «Силы Сибири-2» и «Союз Восток» через Монголию. Из-за потери западных рынков наращивание поставок на азиатские направления критически важно. Конъюнктура сейчас благоприятная из-за проблем на Ближнем Востоке.

Также обсуждаются ценообразование, увеличение прокачки по действующим нефтепроводам, сотрудничество в атомной отрасли и космосе. Это выгодно для бюджета и развития технологической базы, но сиюминутных эффектов для экономики ждать не стоит — это стратегические договорённости.

Военной поддержки от Пекина эксперты не ждут. КНР сохраняет сбалансированные отношения и с Москвой, и с Западом. Китай не рвётся становиться старшим партнёром России. Его интерес — дешёвые энергоносители из РФ и рынок сбыта для своих товаров.

Политологи призывают не ждать немедленных прорывов. Соглашения о развитии нефтегазовых проектов уже несколько раз анонсировали, и дальше деклараций дело не шло. В лучшем случае оно состоится, но может и не так и не произойти.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин уже ведут финальную работу по организации поездки. Точные сроки стороны объявят одновременно.