Песков: В Кремле высоко оценивают итоги губернаторства Богомаза и Гладкова

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз показали высокую эффективность в ходе работы на постах губернаторов Белгородской и Брянской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, претензий к чиновникам нет.

«Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства», — сказал Песков.