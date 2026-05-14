Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:41

Песков: В Кремле высоко оценивают итоги губернаторства Богомаза и Гладкова

Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз показали высокую эффективность в ходе работы на постах губернаторов Белгородской и Брянской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, претензий к чиновникам нет.

«Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства», — сказал Песков.

Гладков обратился к жителям Белгородчины после отставки и пожелал победы
Гладков обратился к жителям Белгородчины после отставки и пожелал победы

Напомним, накануне президент Владимир Путин принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Их обязанности временно будут исполнять Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заверили, что они получат предложения о работе. При этом глава государства общался с чиновниками незадолго до назначений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar