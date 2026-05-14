Песков: В Кремле высоко оценивают итоги губернаторства Богомаза и Гладкова
Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Вячеслав Гладков и Александр Богомаз показали высокую эффективность в ходе работы на постах губернаторов Белгородской и Брянской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, претензий к чиновникам нет.
«Вы знаете, что оба уже бывших губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства», — сказал Песков.
Напомним, накануне президент Владимир Путин принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Их обязанности временно будут исполнять Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заверили, что они получат предложения о работе. При этом глава государства общался с чиновниками незадолго до назначений.
