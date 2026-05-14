Гладков обратился к жителям Белгородчины после отставки и пожелал победы

Вячеслав Гладков подтвердил, что покинул пост губернатора Белгородской области, и поблагодарил жителей региона за поддержку. Об этом он написал в своём канале в Максе.

«Решение принято — покинул пост губернатора Белгородской области. Хочу пожелать главного — Победы!», — написал Гладков.

В обращении экс-губернатор отдельно отметил внимание и поддержку президента России Владимира Путина. По его словам, благодаря решениям главы государства регион продолжал развиваться даже в сложной оперативной обстановке.

«Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю», — добавил он.

Гладков подчеркнул, что поддержка жителей давала силы решать возникающие проблемы и быстро исправлять ошибки. В заключение экс-глава Белгородской области отметил, что не считает правильным подводить итоги работы, поскольку сделать это должны жители региона.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял отставку белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. Теперь врио главы области назначен Герой Российской Федерации Александр Шуваев.