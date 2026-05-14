Врио губернатора Белгородчины с позывным Спартанец освобождал Авдеевку

Назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев участвовал в освобождении Авдеевки в зоне специальной военной операции. Напомним, на новом посту он сменил Вячеслава Гладкова, чья отставка была принята главой государства.

Шуваев – генерал-майор, Герой России. Его боевой путь охватывает горячие точки разных лет: Северный Кавказ, операция по принуждению Грузии к миру, военная операция в Сирии, сообщает ТАСС.

С февраля 2022 года он находился в зоне специальной военной операции, где получил позывной Спартанец. Командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, которая участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск.

В августе 2022 года Шуваев возглавил 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду (ДНР). В 2023 году это подразделение вошло в состав 1-го Донецкого армейского корпуса. Именно под его командованием бригада участвовала в освобождении Авдеевки, за что получила благодарность от верховного главнокомандующего.

В июне 2025 года Шуваев стал участником второго потока президентской кадровой программы «Время героев», которую реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Наставником Шуваева в рамках программы стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января 2026 года Шуваев занимал пост вице-губернатора Иркутской области.

Теперь перед Героем России поставлена новая задача – управление прифронтовым регионом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

