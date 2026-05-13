13 мая, 16:46

Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, Гладков покинул пост по собственному желанию.

Также Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Он также ушёл с должности по собственному желанию.

На место Богомаза президент уже назначил временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области. Им стал Егор Ковальчук. Соответствующий указ опубликован Кремлём. Белгородскую область временно возглавил Александр Шуваев.

Александра Мышляева
