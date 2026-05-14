Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед их отставкой
Гладков на встрече с Путиным. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин общался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед тем, как принять их отставки. Руководители Белгородской и Брянской областей постоянно находились на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно же, было общение, да», — сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, для глав таких важных в нынешних условиях регионов постоянный контакт с руководством страны был естественным.
13 мая Путин принял отставки Гладкова и Богомаза. Временно исполняющими обязанности глав Белгородской и Брянской областей назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заявили, что теперь экс-губернаторы получат новые должности.
