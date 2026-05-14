Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед их отставкой

Президент России Владимир Путин общался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом перед тем, как принять их отставки. Руководители Белгородской и Брянской областей постоянно находились на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно же, было общение, да», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, для глав таких важных в нынешних условиях регионов постоянный контакт с руководством страны был естественным.