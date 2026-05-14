В Кремле пообещали новые должности Гладкову и Богомазу

Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу предложат новые должности. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, оба бывших главы регионов непременно получат предложения о дальнейшей работе.

«Будет предложено обязательно», — отметил Песков.

Президент Владимир Путин уже принял их отставки и назначил временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области после ухода Александра Богомаза. Регион возглавил Егор Ковальчук. Соответствующий указ опубликован Кремлём. В Белгородской области обязанности главы временно исполняет Александр Шуваев.