Над Брянской областью сбили 24 беспилотника

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области. Все цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО минувшей ночью отразили одну из самых массированных атак украинских беспилотников, перехватив и уничтожив 355 дронов самолётного типа. Удар наносился сразу по нескольким направлениям. Беспилотники пытались прорваться в воздушное пространство почти двух десятков регионов страны. Дроны также сбивали над акваториями Азовского и Каспийского морей.