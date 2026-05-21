21 мая, 03:41

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Минувшей ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили более трёх десятков беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, цели были поражены в пяти районах региона: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском.

При этом не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве падение обломков дронов спровоцировало два лесных пожара. Возгорания уже ликвидированы, угрозы распространения огня нет.

В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек

ВСУ продолжают атаковать российские регионы. Днём ранее в Ростове-на-Дону обломки беспилотника упали на многоэтажку и ранили мужчину. Пострадавший госпитализирован.

Артём Гапоненко
