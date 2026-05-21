21 мая, 09:32

Системы ПВО за сутки сбили 516 беспилотников ВСУ

Российский военнослужащий. Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Средства противовоздушной обороны России за последние сутки уничтожили 516 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве также отметили, что с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали уже более 150 тысяч дронов данного типа. Подробности о том, на каких направлениях и какими средствами были уничтожены беспилотники, не уточняются.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, 150 139 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 024 орудия полевой артиллерии и миномётов, 62 155 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью в Воронежской области силы ПВО сбили семь украинских дронов. Беспилотники уничтожили в небе над одним городским округом и тремя районами. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Угроза атаки БПЛА в регионе снята.

Наталья Афонина
