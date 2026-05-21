Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 03:45

Гусев: Над Воронежской областью за ночь сбили семь вражеских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Минувшей ночью дежурными силами противовоздушной обороны в Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Цели поражены в небе над одним городским округом и тремя районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, угроза атаки БПЛА в области снята.

В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек
В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек

В соседней Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки уничтожено более 30 дронов в пяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском. Однако падение обломков БПЛА вызвало два лесных пожара в Вешенском лесничестве.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar