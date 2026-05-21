Гусев: Над Воронежской областью за ночь сбили семь вражеских БПЛА

Минувшей ночью дежурными силами противовоздушной обороны в Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Цели поражены в небе над одним городским округом и тремя районами региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, угроза атаки БПЛА в области снята.

В соседней Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки уничтожено более 30 дронов в пяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском. Однако падение обломков БПЛА вызвало два лесных пожара в Вешенском лесничестве.