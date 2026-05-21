21 мая, 12:55

Силы ПВО за восемь часов сбили почти две сотни вражеских БПЛА над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Российские системы противовоздушной обороны за восемь часов уничтожили почти две сотни украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 07:00 до 15:00 по московскому времени силы ПВО сбили 196 БПЛА самолётного типа. Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская и Тверская области, а также Московский регион.

Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваторией Каспийского моря. В Минобороны подчеркнули, что все цели удалось обнаружить и ликвидировать дежурными средствами противовоздушной обороны.

ВС РФ освободили Шестеровку в Харьковской области

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 516 украинских беспилотников. Дроны сбивали на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и других областей РФ.

Владимир Озеров
