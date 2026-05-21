Минобороны РФ заявило, что российские военные установили контроль над населённым пунктом Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, контроль над территорией был установлен в результате активных действий российских военнослужащих. В сообщении подчёркивается, что подразделения группировки «Север» выполнили поставленную задачу в указанном районе.

Ранее Life.ru министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с начала 2026 года Российская армия установила контроль над 80 населёнными пунктами в зоне СВО. По его словам, 35 из них были освобождены в марте и апреле.