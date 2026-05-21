В Макеевке при атаке дронов ВСУ погибла женщина и восемь человек пострадали

В результате атаки украинских формирований в ДНР погиб один человек и восемь пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Удар пришёлся по Красногвардейскому району Макеевки. Беспилотники атаковали гражданский инфраструктурный объект, заявил руководитель республики.

Смертельное ранение получила женщина 1977 года рождения. Ещё восемь мирных жителей обратились за помощью к врачам.

Среди пострадавших — женщины 1976, 1983, 1999, 1982 и 1986 годов рождения. Травмы также зафиксированы у мужчин 1959, 1983 и 1976 годов рождения. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Всем раненым сейчас оказывают квалифицированную помощь. Власти выразили соболезнования родным погибшей и пожелали скорейшего выздоровления остальным жертвам атаки.

Помимо человеческих жертв, есть материальный ущерб. Зафиксированы повреждения легковых автомобилей и пострадавшего объекта инфраструктуры.