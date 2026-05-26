В Госдуме указали Зеленскому на третий закон Ньютона из-за угрозы атак БПЛА по России

Калининградская область впервые с начала спецоперации подверглась угрозе атаки украинских беспилотников. Во всём регионе объявлялась опасность БПЛА, которая длилась около полутора часов. Ситуацию прокомментировали депутаты Госдумы.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что, по его мнению, подобные атаки могут продолжиться.

«Страна ведёт СВО, и странно было бы в каких-то российских регионах этого не замечать. Тем более в Калининграде — это наш форпост в Европе, который неизменно фигурирует в планах НАТО на случай возможного конфликта с Россией», — подчеркнул парламентарий.

По словам Журавлёва, налёты будут продолжаться до тех пор, пока, как он выразился, «по носу не получат» не только украинские военные, запускающие беспилотники, но и европейские страны, поставляющие Киеву вооружение и технику.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой информационной и политической провокации.

«Киев не успокаивается и продолжает попытки провокаций в надежде на медийный эффект. Пора бы Зеленскому уяснить, что за каждым действием неизбежно следует противодействие. Это ещё школьная программа», — заявил Толмачёв.

По мнению депутата, попытки атаковать разные регионы России связаны со стремлением украинских властей продемонстрировать западным союзникам собственную эффективность и сохранить поддержку.

«Попытки «дотянуться» до разных регионов — это стремление Киева доказать западным заказчикам свою эффективность и мольба не списывать их со счетов. Бесполезно. Победа будет за нами», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве. Москва уведомила Вашингтон, что действия стали ответом на продолжающиеся атаки по российской территории.