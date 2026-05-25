Режим беспилотной опасности в Калининградской области отменён через 1,5 часа

В Калининградской области отменили режим беспилотной опасности. Его впервые ввели в регионе 25 мая. Об отмене сообщил официальный канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тревогу отменили спустя почти полтора часа — в 21:23. После отбоя режима опасности регион вернулся к обычному ритму жизни.

Данных о сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратах не поступало. Информация о разрушениях на земле также отсутствовала.

Ранее в Литве власти сообщили о возможной активности в воздушном пространстве. Тестовые полёты беспилотников «Шахед» запланировали над Каунасским районом. Период проведения — с 25 по 26 мая текущего года. Граждан призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Специалисты контролировали воздушное пространство в усиленном режиме.