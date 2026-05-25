Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды из-за атак ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения. Это произошло в результате сегодняшних обстрелов, повредивших объекты критически важной социальной инфраструктуры.
«Без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей», — сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Глава региона уточнил, что социально значимые объекты — больницы, школы и детские сады — сразу подключили к резервным источникам питания. Они работают в штатном режиме. Аварийные бригады весь день устраняют последствия атак. О выполненных работах докладывают каждый час. Проводится комплексная диагностика сетей, после которой станут известны точные сроки полного восстановления подачи энергии.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Предварительно, атака целенаправленно наносилась по энергообъектам. В некоторых районах после обстрела пропало электричество и водоснабжение. В Белгороде также пострадал фасад административного здания. Восстановительные работы уже начали аварийные и экстренные службы.
