Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды из-за атак ВСУ

Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения. Это произошло в результате сегодняшних обстрелов, повредивших объекты критически важной социальной инфраструктуры.

«Без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей», — сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Глава региона уточнил, что социально значимые объекты — больницы, школы и детские сады — сразу подключили к резервным источникам питания. Они работают в штатном режиме. Аварийные бригады весь день устраняют последствия атак. О выполненных работах докладывают каждый час. Проводится комплексная диагностика сетей, после которой станут известны точные сроки полного восстановления подачи энергии.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Предварительно, атака целенаправленно наносилась по энергообъектам. В некоторых районах после обстрела пропало электричество и водоснабжение. В Белгороде также пострадал фасад административного здания. Восстановительные работы уже начали аварийные и экстренные службы.