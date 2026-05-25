Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 03:04

По Белгороду и Белгородскому округу был нанесён массированный ракетный удар ВСУ

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке со стороны украинских военных. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в «Максе».

«Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — уточнили в штабе.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Однако удар пришёлся по объектам энергетической инфраструктуры. В Белгороде пострадал фасад административного здания.

В результате атаки в городе и окрестностях зафиксированы перебои со светом и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают на местах, уточняя масштаб разрушений.

Житель Волчанска выжил, получив 20 ранений от дрона ВСУ, который преследовал его
Житель Волчанска выжил, получив 20 ранений от дрона ВСУ, который преследовал его

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал супружескую пару, сажавшую картошку возле дома в селе Зиборовка Шебекинского округа. Женщина получила тяжёлое ранение руки и потеряла много крови, её муж не пострадал. Мирная жительница сообщила, что оператор дрона видел перед собой обычных гражданских людей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar