По Белгороду и Белгородскому округу был нанесён массированный ракетный удар ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке со стороны украинских военных. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в «Максе».

«Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — уточнили в штабе.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Однако удар пришёлся по объектам энергетической инфраструктуры. В Белгороде пострадал фасад административного здания.

В результате атаки в городе и окрестностях зафиксированы перебои со светом и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают на местах, уточняя масштаб разрушений.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал супружескую пару, сажавшую картошку возле дома в селе Зиборовка Шебекинского округа. Женщина получила тяжёлое ранение руки и потеряла много крови, её муж не пострадал. Мирная жительница сообщила, что оператор дрона видел перед собой обычных гражданских людей.