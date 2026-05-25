В Белгородской области дрон ВСУ атаковал женщину, которая сажала картошку

Жительница Белгородской области получила тяжёлое ранение руки после атаки украинского беспилотника. Инцидент произошёл в селе Зиборовка Шебекинского округа, о чём сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит», — рассказала пострадавшая.

По её словам, беспилотник заметил их, начал кружить над кустами и взорвался прямо над людьми. Женщина уточнила, что после работы решила вместе с мужем заняться посадкой картофеля возле дома. Мирная жительница получила тяжёлое ранение руки. Супруг, который находился рядом, не пострадал. Женщина рассказала, что потеряла много крови после взрыва.

Она также заявила, что оператор дрона видел перед собой обычных гражданских людей. По словам женщины, они работали с лопатами на огороде и пытались спрятаться в саду после предупреждения о беспилотнике.

«Конечно, это намеренно. Было же видно, что это никакие не военные, что это мирные жители. Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — подчеркнула пострадавшая.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки ранения получили пять мирных жителей после атак ВСУ. По данным главы республики Дениса Пушилина, пострадали мужчины и женщина в Горловке, Донецке, Ольгинке, Благодатном и Новосёловке. Люди получили ранения средней степени тяжести после ударов беспилотников и детонации взрывоопасных предметов. Также повреждения получили жилые дома, спецтехника и объекты гражданской инфраструктуры.