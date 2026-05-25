24 мая, 21:53

Ульянов сообщил о росте атак ВСУ в районе Запорожской АЭС

Интенсивность атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции заметно выросла с начала мая. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА «Новости».

По словам дипломата, удары в районе ЗАЭС происходили практически ежедневно. Он уточнил, что за первые 17 дней мая в результате атак ранения получили более десяти человек. Среди пострадавших есть военнослужащие Росгвардии, сотрудники ОМОН и мирные жители. По словам Ульянова, ещё три человека погибли. Дипломат также сообщил о повреждении объектов гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры рядом с атомной станцией.

Ранее Ульянов заявил, что киевские власти устроили террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной станции через постоянные атаки в районе объекта. По его словам, Киев игнорирует международные подходы к защите ядерных объектов во время боевых действий. Он также указал, что Москва ранее обращала внимание МАГАТЭ и государств — членов агентства на риски, связанные с обстановкой вокруг ЗАЭС, однако реакции, которая могла бы повлиять на ситуацию, не последовало.

Антон Голыбин
