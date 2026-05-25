Ульянов заявил, что Киев устроил террор для запугивания жителей Энергодара

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что киевские власти устроили террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной станции через постоянные атаки в районе объекта. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Фактически речь идёт о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС», — уточнил Ульянов.

По его словам, Киев игнорирует международные подходы к защите ядерных объектов во время боевых действий. Он также указал, что Москва ранее обращала внимание МАГАТЭ и государств — членов агентства на риски, связанные с обстановкой вокруг ЗАЭС, однако реакции, которая могла бы повлиять на ситуацию, не последовало.

Ульянов отметил, что в мае число атак в районе станции заметно выросло. По его словам, удары фиксировались почти ежедневно более двух недель подряд. За это время пострадали свыше десяти человек. Среди раненых — сотрудники силовых подразделений и гражданские. Также, по приведённым данным, погибли три человека.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил о непрерывных атаках украинских дронов на город. Под удар попадают гражданские машины, вышки мобильной связи, крыши жилых домов и другая городская инфраструктура. Повреждены два рейсовых автобуса. Город продолжает работать благодаря резервным источникам энергии.