Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 15:22

В Запорожской области частично восстановлено электроснабжение после ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /24K-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /24K-Production

Город-спутник ЗАЭС Энергодар (Запорожская область) остаётся без света уже четвёртые сутки после непрекращающихся атак украинских беспилотников, однако энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Максим Пухов.

«Частично в регионе электроснабжение восстановлено. Энергодар пока без света, уже четвёртые сутки. Энергетики работают над восстановлением подачи питания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счёт резервных источников электроснабжения», — написал он.

В городе сохраняется критически высокая дроновая активность. ВСУ бьют по гражданским машинам и вышкам связи, зафиксированы попадания в жилые дома. Один местный житель получил ранение и находится под наблюдением врачей.

ВСУ снова атаковали Энергодар и Каменку-Днепровскую
ВСУ снова атаковали Энергодар и Каменку-Днепровскую

Напомним, ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские дроны атакуют город без остановки. По его словам, весь субботний день ВСУ держали населённый пункт под огнём беспилотников. Цели у противника исключительно гражданские. Страдают автомобили, вышки сотовой связи, крыши жилых домов и прочая инфраструктура. Серьёзные повреждения получили также два рейсовых автобуса, а сам город по-прежнему полностью обесточен.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar