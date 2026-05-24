В Запорожской области частично восстановлено электроснабжение после ударов ВСУ

Город-спутник ЗАЭС Энергодар (Запорожская область) остаётся без света уже четвёртые сутки после непрекращающихся атак украинских беспилотников, однако энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Максим Пухов.

«Частично в регионе электроснабжение восстановлено. Энергодар пока без света, уже четвёртые сутки. Энергетики работают над восстановлением подачи питания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счёт резервных источников электроснабжения», — написал он.

В городе сохраняется критически высокая дроновая активность. ВСУ бьют по гражданским машинам и вышкам связи, зафиксированы попадания в жилые дома. Один местный житель получил ранение и находится под наблюдением врачей.

